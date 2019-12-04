محتجو لبنان يرفضون طيف السياسيين.. وتحركات جديدة

تجدد الأربعاء، قطع عدد من الطرقات في شمال لبنان، حيث عمد عدد من المحتجين إلى قطع الطريق الدولية على أوتوستراد المنية بالسيارات والشاحنات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية). كما أفاد التحكم المروري بقطع طريق سعدنايل في البقاع (شرق البلاد)، فيما عمدت القوات الأمنية إلى إعادة فتحها.

إلى ذلك، عمد محتجون إلى الاعتصام صباح الأربعاء أمام مصرف لبنان في مدينة بعلبك البقاعية.

ولاحقاً، أفادت الوكالة الرسمية بأن محتجين أغلقوا الدوائر الرسمية في حلبا بعكار (شمال البلاد).

أتى ذلك، بعد تسريب تشكيلة للحكومة المزمع تأليفها، والتي أكد الحراك اللبناني رفضها، داعياً لتحركات جديدة مساء الأربعاء.

إذ أكدت إحدى مجموعات الحراك في بيان، ليل الثلاثاء- الأربعاء، رفضها "أي حكومة يشكلها نفس النظام لإعادة إنتاج نفس نوع السلطة العدوة لمصالح أكثرية الناس من خلال نفس الآليات التحاصصية".

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رفض لمغازلة الشارع.. ودعوة لقرع الطناجر

كما جددت رفضها لأي "حكومة يكون برنامجها الورقة الإصلاحية المطروحة من رئيس الوزراء السابق، والتي لا تعبر سوى عن استمرار للنهج الاقتصادي والمالي الفاشل الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

إلى ذلك، أعلنت المجموعة في بيانها رفضها ما أسمتها "مغازلة الشارع المنتفض ومحاولة رشوته بتمثيل افتراضي لما يسمونه الحراك، فنحن في انتفاضة ثورية عابرة للمناطق والطوائف ولا يمكن أن تتمثل في حكومة تديرها قوى المنظومة الحاكمة". ودعت إلى تجمعات جديدة مساء الأربعاء، "في ساحات الثورة بدءاً من الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي"، وقرع الطناجر احتجاجاً.

وليل الثلاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى قطع السير عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، رافضين الحكومة المزمع تشكيلها والتي تضم وزراء سياسيين وسط انتشار أمني. وبعد مواجهة عنيفة، عمدت قوى الأمن إلى تفريق المتظاهرين وأعادت فتح الطريق.

وكان "الصليب الأحمر" توجه إلى جسر الرينغ لإسعاف أحد المتظاهرين، في وقت أوقفت القوى الأمنية أحد الأشخاص المشاركين في قطع الطريق، وأطلق لاحقا.

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وذكرت الوكالة الرسمية أن محتجين قطعوا ليلاً أيضاً طريق طرابلس بيروت بالإطارات والعوائق.

إلى ذلك، تجمع عدد من المحتجين في وقت سابق، عند منطقة المنارة بالقرب من النادي الرياضي، أمام منزل المهندس سمير الخطيب وهم يرددون شعارات رافضة لتكليفه تشكيل الحكومة.

مسيرة من الحمرا الى المنارة رفضا لتكليف سمير الخطيب برئاسة الحكومة وتهتف "يلا ارحل يا خطيب pic.twitter.com/molBrzvcD8 — 𝓡𝓪𝓶7🧘🏻‍♀️ (@Ram7Leb) ٣ ديسمبر ٢٠١٩

حكومة من 24 وزيراً بـ 6 سياسيين

يذكر أن مصادر وزارية مقرّبة من قصر بعبدا كانت أكدت لـ"العربية.نت" أن هناك تقدّماً في المشاورات الحكومية، والمهندس سمير الخطيب يُجري اتصالات لتدوير زوايا بعض المطالب لقوى سياسية.

وأوضحت "أن الحكومة ستكون تكنوسياسية تتراوح بين 18 و24 وزيراً، 4 أو 6 منهم سياسيون من دون حقائب (وزراء دولة)". وأعلنت المصادر الوزارية المقربة من قصر بعبدا "أن الاستشارات النيابية ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين".