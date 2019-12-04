صداقة وصورة.. إرهابي لندن مع متطرف شهير وعائلته مصدومة

خلال الأيام الماضية، بدأت حقائق جديدة تتكشف عن عثمان خان، الذي قتل شخصين طعناً على جسر لندن الأسبوع الماضي.

ولعل الأكثر أهمية بين تلك المستجدات، ما كشفته وسائل إعلام بريطانيا، مساء الثلاثاء، عن علاقة صداقة تجمع بين خان والداعية المتطرف الشهير في بريطانيا أنجم شودري.

وقد نشرت عدة صحف بريطانية صورة لخان يقف إلى جوار الداعية المتطرف، الذي أيد سابقاً داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعود الصورة التي جمعت الصديقين المتطرفين إلى مارس/آذار 2009، أي قبل 3 سنوات من سجن خان بتهمة التآمر لتفجير بورصة لندن.

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وفي التفاصيل، ظهر شودري وخان معاً في مؤتمر حول قانون الشريعة في ستوك أون ترينت في عام 2009، حيث التقطت تلك الصورة.

إلى ذلك، أفادت معلومات صحافية بأن خان خطط قبل أعوام مع 8 أعضاء آخرين في خلية إرهابية، ولعل المفارقة أن جميعهم كانوا أعضاء في حركة "المهاجرون"، الجماعة الإسلامية المتطرفة المحظورة التي أسسها تشودري.

وفي عام 2012، سُجن التسعة - من ستوك وكارديف ولندن - بتهمة تفجير بورصة لندن وإقامة معسكر للتدريب على الإرهاب في باكستان. إلا أن خان عاد العام الماضي، حراً طليقاً، في منتصف مدة عقوبته البالغة 16 عامًا.

استثناء يتيم وعملية طعن

وشملت شروط إطلاق السراح الخاصة به في حينه حظراً على دخول لندن، لكن تم إعفاؤه ليوم واحد يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، من أجل حضور دورة تهدف إلى إعادة تأهيل السجناء.

إلا أن خان استثمر على ما يبدو هذا الاستثناء اليتيم، وهاجم بسكين حمله في حالة هياج المارة بالقرب من جسر لندن، ما أدى إلى مقتل اثنين من خريجي كامبريدج وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل قبل قتله بالرصاص.

عائلة خان "مفجوعة"

في المقابل، أعربت أسرة عثمان خان، الأربعاء، عن حزنها وصدمتها من الأعمال الوحشية التي اقترفها خان، مدينة أفعاله برمتها.

وأصدرت شرطة العاصمة البريطانية بيانا قصيرا، نقلا عن أسرة طاعن المارة قرب جسر لندن، جاء فيه أن عائلة منفذ الهجوم الإرهابي تعرب عن تعازيها لأسرتي الضحيتين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت العائلة في بيانها عن "شعورها بالحزن والصدمة لما فعله عثمان"، قائلة: "ندين أفعاله تمامًا ونود أن نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا الذين ماتوا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما نود أن تحصل العائلة على مساحة من الخصوصية في هذا الموقف العصيب".

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي، قام عثمان، مرتدياً سترة ناسفة وحاملاً سكينين، بطعن جاك ميريت وساسكيا جونز حتى الموت، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصاباته برصاص ضباط متخصصين.

وكان خان (28 عاماً) يرتدي سواراً إلكترونياً وقت تنفيذه الهجوم الإرهابي، حيث كان يمضي فترة مراقبة بعدما أُدين وسُجن بسبب مؤامرة تفجير بورصة لندن والتخطيط لقتل عدد من الشخصيات العامة عام 2012.

وحكمت محكمة الاستئناف في أبريل/نيسان 2013 على خان بالسجن لمدة 16 عاماً، مع فترة مراقبة مدتها 5 سنوات. وقد تم إطلاق سراحه تلقائياً بعد انقضاء نصف مدة الحكم.

يشار إلى أنه تم تغيير قانون "الإفراج التلقائي" في بريطانيا عام 2012، لكن إصدار الحكم بحق عثمان خان من قبل محكمة الاستئناف استند لقانون سابق، وإلا كان سيتوجب عليه أن يقضي ثلثي مدة الحكم على الأقل قبل إطلاق سراحه.

داعية الكراهية

أما في ما يتعلق بـ"داعية الكراهية" (أنجم شودري) كما يلقب في بريطانيا، فتجدر الإشارة إلى أنه أطلق سراحه في أكتوبر 2018، بعد أن أدين بتهمة دعم تنظيم داعش.

وغادر الرجل، البالغ من العمر 51 عاما، سجن بيلمارش مشدد الحراسة بجنوب شرق لندن، على أن يخضع لنظام رقابة صارم، حيث تبقى عين الأمن البريطاني راصدة لتحركات الرجل، الذي لطالما تميز خطابه بالكراهية والتطرف من خلال سوار أو بطاقة إلكترونية.

كما يخضع لحظر تجول ليلي، ويمنع من الاتصال بأي شخص متهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالمتطرفين ما لم يحصل على موافقة مسبقة من السلطات.