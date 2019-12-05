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داعش كسر الأقفال.. شهادات حصرية تكشف صلة تركيا بالتنظيم

المصدر: دبي - العربية.نت
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تعرض قناة "العربية" شهادات حصرية تذاع لأول مرة في فيلم وثائقي بعنوان "داعش كسر الأقفال".

وفي الوثائقي يعترف داعشي سجين بأن تركيا سهلت مرورهم للدخول إلى سوريا، مؤكداً أن القوات التركية (الجندرمة) كانوا يطلبون من الدواعش الدعاء لهم عند معرفتهم أنهم في طريقهم للأراضي السورية.

وأضاف أن السر بين داعش وتركيا هو المصالح المشتركة، بما فيها النفط وتغيير الذهب إلى دولارات.

وعن سؤاله حول الأسلحة التي يتم شراؤها من تركيا، قال الداعشي كانت عبر وكيل وهو "درع الفرات"، الذي كان يدعم الفصائل المسلحة في سوريا بأطنان من الأسلحة.

هذا ويعرض الوثائقي غداً الجمعة 11:30 بتوقيت السعودية، 8:30 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالّة

#تركيا, #العربية, #داعش كسر الأقفال

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