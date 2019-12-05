داعش كسر الأقفال.. شهادات حصرية تكشف صلة تركيا بالتنظيم

تعرض قناة "العربية" شهادات حصرية تذاع لأول مرة في فيلم وثائقي بعنوان "داعش كسر الأقفال".

وفي الوثائقي يعترف داعشي سجين بأن تركيا سهلت مرورهم للدخول إلى سوريا، مؤكداً أن القوات التركية (الجندرمة) كانوا يطلبون من الدواعش الدعاء لهم عند معرفتهم أنهم في طريقهم للأراضي السورية.

وثائقي حصري "داعش..كسر الأقفال"

أكبر سجون الداعشيين بسوريا..شهادات مثيرة..ماذا قال عتاتهم عن مستقبلهم..وبماذا شهدوا لتركيا..العربية تحاور سجناء داعش عن مستقبل التنظيم الإرهابي وما يرونه وسط اندحار أحلامهم

الجمعة 8:30 مساءا بتوقيت GMT

11:30 مساءا بتوقيت السعودية على شاشة #العربية pic.twitter.com/9KT4rrxI7U — العربية (@AlArabiya) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

وأضاف أن السر بين داعش وتركيا هو المصالح المشتركة، بما فيها النفط وتغيير الذهب إلى دولارات.

وعن سؤاله حول الأسلحة التي يتم شراؤها من تركيا، قال الداعشي كانت عبر وكيل وهو "درع الفرات"، الذي كان يدعم الفصائل المسلحة في سوريا بأطنان من الأسلحة.

هذا ويعرض الوثائقي غداً الجمعة 11:30 بتوقيت السعودية، 8:30 بتوقيت غرينتش.