غرق 58 مهاجراً في موريتانيا.. كانوا يحلمون بإسبانيا

أفادت وزارة الداخلية الموريتانية، الخميس، بمقتل 58 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم قرب الشواطئ الموريتانية، فيما تم إنقاذ 95 شخصاً إلى الآن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية.

وجاء في بيان الداخلية: "تمكنت إحدى دورياتنا الأمنية من اكتشاف ناجين من غرق قارب تقليدي قبالة الشواطئ الموريتانية، وبالتحديد عند منطقة "قلب أجمل"، ويتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون دخول إسبانيا".

ووفقا للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، فإن الزورق انطلق من العاصمة الغامبية بانجول. وكان على متن القارب 150 إلى 180 فردا من ضمنهم نساء، خاصة الشباب ما بين 20 و30 سنة.