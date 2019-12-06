الصين تفرض قيوداً جديدة على الدبلوماسيين الأميركيين

أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستطلب من الدبلوماسيين الأميركيين أن يقدموا إشعاراً لمدة خمسة أيام قبل عقد اجتماعات مع مسؤولين أو أكاديميين صينيين، رداً على قيود مماثلة من جانب واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، في مؤتمر صحافي يومي، إن هذه القاعدة كانت رداً مباشرة لخطوة واشنطن في أكتوبر/ تشرين أول لمطالبة جميع الدبلوماسيين الصينيين بالتسجيل المسبق للاجتماعات مع المسؤولين، حتى المستوى البلدي وكذلك زيارات للمؤسسات التعليمية والبحثية.

وذكر هوا أنه يتعين على الولايات المتحدة "تصحيح أخطائها، وإلغاء القرار ذي الصلة، وتقديم الدعم والراحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين في الولايات المتحدة لأداء واجباتهم".

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وتأتي هذه القيود في خضم حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وادعاءات الولايات المتحدة أن شركة هواوي الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية تشكل تهديداً أمنياً على الديمقراطيات الغربية.