قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، إن أمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزء من أمن أوروبا، مؤكداً أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وعن الاتفاق النووي مع إيران، قال وزير خارجية إيطاليا: قلقون من انسحاب إيران التدريجي من الاتفاق النووي.

يأتي ذلك فيما تعقد القوى الأوروبية اجتماعا مع إيران، اليوم الجمعة، في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

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ومن المقرر أن تطالب القوى الأوروبية إيران بالكف عن انتهاك الاتفاق وإلا ستواجه عقوبات جديدة من الأمم المتحدة، ولكن احتمالات التوصل إلى تسوية تبدو ضئيلة للغاية في ظل غضب طهران من العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على انسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.