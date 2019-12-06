روسيا وتركيا تعملان على عقد جديد لصواريخ إس-400

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بوكالة التعاون العسكري الروسية قوله، الجمعة، إن روسيا وتركيا تعملان على إبرام عقد لتسليم شحنة جديدة من أنظمة صواريخ إس-400 الروسية.

وكان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" لتصدير الأسلحة الروسية قال الشهر الماضي، إن موسكو تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة إس-400 في النصف الأول من العام المقبل.

ووسط توتر العلاقات بالفعل بين الولايات المتحدة وتركيا، علقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35 لمعاقبتها على شراء بطاريات صواريخ إس-400 هذا العام.

وحذّرت واشنطن كذلك من احتمال فرض عقوبات على تركيا، قائلةً إن المنظومة الصاروخية لا تتلاءم مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، لكنها لم تفرض أي عقوبات بعد.

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وكان مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأميركية قد قال الأسبوع الماضي، إنه يتعين على تركيا أن تتخلص من منظومة "إس 400" التي اشترتها بالفعل إذا كانت تريد مد الجسور مع الولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن تركيا لم تشتر أنظمة الدفاع الروسية "لإبقائها في العلبة"، رداً على مطالب واشنطن بعدم تشغيل البطاريات التي تسلمتها من موسكو.

وقال تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة: "أنت لا تشتري منتجاً لإبقائه في العلبة، لدينا احتياجات".