أكبر دبلوماسي صيني يحذر بومبيو من التدخل في شؤون بلاده

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن عضو مجلس الدولة الصيني، يانغ جيه تشي، أبلغ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، السبت، بأنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال يانغ، وهو أكبر دبلوماسي بالصين، ويفوق في منصبه وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة انتهكت بشدة العلاقات الدولية، مشيراً إلى إقرار قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019 وقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ لعام 2019. ودعا واشنطن إلى "تصحيح أخطائها" و"الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة الرئيس دونالد ترمب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الويغور المسلمة.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن الصين تحتجز ما يقرب من مليون شخص من الويغور في معسكرات احتجاز جماعية في إقليم شينجيانغ بأقصي غرب البلاد.

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وترد الصين بأن المعسكرات جزء من حملتها على الإرهاب، وتوفر تدريبا مهنيا للموجودين لها. وتنفي ارتكاب أي انتهاكات ضد أقلية الويغور.

وجاء القانون الخاص بالويغور بعد قانون أميركي صدر مؤخراً ووقعه ترمب، ويستهدف حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ وسط حملة ضد المطالبين بالديمقراطية هناك.