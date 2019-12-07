نائب ألماني لـ"العربية": حزب الله يهدد أمننا القومي

صرح نائب ألماني عن الحزب الحاكم لـ"العربية" بأن حزب الله "يهدد أمننا القومي"، غير أنه طالب بالبحث عن مقاربة متوازنة للتعامل مع هذا التهديد لأن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية.

وأكد النائب في البرلمان الألماني، رودريش كيسفيتر: "حزبَ الله يشكل تهديدا على الأمن القومي في بلاده، مضيفًا في تصريحاتٍ خاصة للعربية أن ألمانيا تسعى لإيجاد بدائل للتعامل مع الحزب بدلا من الحظر".

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وأضاف النائب أن بحث الحكومة الألمانية حظر التعامل مع حزب الله يجب أن يكون حذرا، لأن هذا سيؤثر على التعامل مع الحكومة اللبنانية.

وشدد على أن ألمانيا بحاجة إلى التواصل مع الحكومة اللبنانية، ولذلك ستعمل على تفادي حظر التعامل مع حزب الله، وستبحث عن وسائل أخرى لمواجهة التهديد.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن وجود اتفاق داخل الحكومة الألمانية على حظر نشاطات ميليشيات حزب الله.

وأضافت المجلة أن السلطات الألمانية قد تتخذ القرار بحظر نشاطات حزب الله الأسبوع المقبل، موضحةً أن قرار الحظر يعني أيضاً منع رفع أعلام الحزب في ألمانيا.

وأكدت المجلة أن وزارة الداخلية الألمانية منحت المدعي العام حق بدء التحقيق في نشاطات حزب الله في البلاد.

وأوضحت أن هذه القرارات تعني أن المشتبه بانتمائهم لحزب الله ستتم معاملتهم مثل المنتمين لداعش وحزب العمال الكردستاني في ألمانيا.

وتُعتبر ألمانيا، التي وصل إليها عشرات الآلاف من اللبنانيين (معظمهم من الطائفة الشيعية) منذ العام 1960، من أكثر البلدان الأوروبية التي تشهد تكاثراً لعناصر تابعة لحزب الله.