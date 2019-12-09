تحت وطأة أزمة الاقتصاد.. مظاهرات واعتقالات في إسطنبول

بدعوة من تجمع العمل والسلام والديمقراطية في إسطنبول، تظاهر آلاف الأتراك، الأحد، في منطقة باكيركوي (الجهة الأوروبية من المدينة) تنديداً بالأزمة الاقتصادية والتضخم والسياسات الضريبية في البلاد، واحتجاجاً على ما وصفوها بـ "السياسات المناهضة للعمال".

وحملت المظاهرة التي شهدت مشاركة نسائية كثيفة أيضاً شعارات تندد بالعنف المتنامي ضد المرأة في تركيا، لاسيما جرائم القتل التي انتشرت أخبارها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

وصباح الاثنين، أكد والي إسطنبول في بيان اعتقال 7 نساء شاركن في التظاهرة.

موضوع يهمك القصة ليست جديدة، إلا أنها عادت خلال اليومين الماضين بعد أن شاركها عدد من المواقع المناهضة للعنف ضد النساء.مأساة الشابة... مأساة فلسطينية.. دفن ابنته حية بيديه ونبشت جثتها متحللة الأخيرة

"سفينة العدالة تغرق"

واعتبر عضو المجلس المركزي لاتحاد النقابات العمالية الثورية، قانبر صايغلي، أن "سفينة حزب العدالة والتنمية الحاكم تغرق، ولا توجد وسيلة لإنقاذها" .

إلى ذلك، أضاف "نحن كعمال، لسنا على متن هذه السفينة لن نصوت لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، لسنا محكومين للضغوطات والاستغلال، ولدينا القوة للمواجهة".

كما أكد صايغلي أن التظاهرة هي بداية نشاطات مناهضة للتحالف الحاكم. وتابع "سنواصل كفاحنا ضد هذه الأساليب والضغوط التي يحاول نظام حزب العدالة والتنمية وضعها أمامنا".

من جهته، قال ممثل تجمع العمل والسلام والديمقراطية عثمان أوزتورك "لا يمكن لشعبنا شراء الخبز لمنازلهم، بسبب ضغوطات الحياة، أولئك الموجودين في السلطة يتوقعون منا أن نؤمن ونصدق أرقام النمو".

وأضاف "إنهم يقدمون أعذاراً للأزمات السياسية والاقتصادية التي يخلقونها، ويتجاهلون إرادة الناخبين، فهم يحاولون الفوز في الانتخابات التي خسروها عبر صناديق الاقتراع من خلال انقلاب بالهيئة العليا للانتخابات، ويعينون ضباطاً بدلاً من رؤساء بلديات منتخبين".

وفي حي كاديكوي (الجانب الآسيوي من إسطنبول) فرقت قوات الشرطة تظاهرة نسائية طالبت بوقف العنف ضد المرأة، واعتقلت 7 بعد محاولة المشاركات تنظيم رقصة احتجاجية تعرف باسم "مغتصب في طريقك"، وهي أغنية احتجاجية مع رقصة مصممة أصلها تشيلي