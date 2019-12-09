تخريب سيارات فلسطينية بالقدس.. أدلة تورط مستوطنين

تعرضت أكثر من 160 سيارة فلسطينية للتخريب في حي فلسطيني بالقدس، فيما كتبت شعارات مناهضة للعرب قربها، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الاثنين.

في التفاصيل، قالت الشرطة "إن أكثر من 160 مركبة تعرضت للتخريب في أحد الأحياء الفلسطينية في المدينة كما خُطت شعارات مناهضة للعرب". فيما اتهم سكان مستوطنين بتنفيذ العملية.

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وبين الشعارات التي خطت باللون الأحمر وباللغة العبرية، وفق صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لا مكان للأعداء في البلاد" و"العرب والأعداء سواسية" و"عندما يُطعن اليهود لن نبقى صامتين".

من جانبهم، قال مواطنون لوكالة فرانس برس، إن التخريب طال إطارات حوالي 180 مركبة كانت متوقفة في الشارع الرئيسي بالقرب من مستوطنة "ريخس شعفاط".

" مستوطنون مقنعون"

بدوره، أكد رئيس مجلس قروي شعفاط إسحق أبو خضير أن كاميرات المراقبة أظهرت "مجموعة من الأشخاص يقومون بإعطاب إطارات المركبات"، موضحاً أن بينها سيارته وسيارات أبنائه.

وأضاف "دولتهم العنصرية أطلقت أيدي هؤلاء للعبث بممتلكات الفلسطينيين عطلوا الناس عن أعمالهم".

وقالت ميساء أبو خضير التي أعطبت إطارات مركبتها لوكالة فرانس برس "خرجت الساعة السادسة صباحا لإيصال ابنتي إلى مدرستها فاكتشفت الأمر. ذهبت ابنتي سيرا تحت المطر إلى المدرسة، وأنا لم أذهب إلى عملي".

كما أشارت إلى أن كاميرات مراقبة خاصة بعائلتها كشفت أن "3 مستوطنين مقنعين تسللوا فجرا إلى الحي وأعطبوا إطارات السيارات التي ركنت في الشارع الرئيسي وحتى التي في مواقف المنازل الخاصة".

وجاء في بيان الشرطة أنها "تواصل البحث عن المشتبه بهم الذين فروا من مكان الحادث".



"تدفيع الثمن"

وسبق أن وُجهت أصابع الاتهام بين العرب في حوادث مماثلة إلى جماعة "تدفيع الثمن" المكونة من نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين يعتمدون منذ سنوات سياسة انتقامية ويقومون بمهاجمة أهداف فلسطينية، حيث تستهدف الجماعة تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون.