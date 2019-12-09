صهر الرئيس اللبناني يغرد خارج السرب.. "أؤيد وجها جديدا"

منذ ما قبل الحراك في لبنان، بدا النائب اللبناني، شامل روكز، صهر رئيس الجمهورية، ميشال عون، في عدة مواقف مغرداً خارج سرب التيار الوطني الحر، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، (زوج الابنة الصغرى لعون).

وحين طرح اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة في الكواليس، أكد روكز للعربية.نت أنه لن يسميه (على الرغم من تسويق باسيل له) خلال الاستشارات النيابية الملزمة، التي كان يفترض أن تعقد اليوم، إلا أن رئاسة الجمهورية أجلتها مساء الأحد إلى الأسبوع القادم بعد انسحاب الخطيب، إثر لقائه مفتي الجمهورية، الذي أكد له أن الطائفة السنية في لبنان تؤيد تسمية رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة.

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"أؤيد وجهاً جديداً.. يحاكي تطلعات الشارع"

كما شدد في حديثه للعربية.نت على أن "المهم تكليف رئيس يُحاكي تطلعات الشارع المُنتفض منذ 17 أكتوبر/تشرين وأن يكون وجهاً جديداً في الحياة السياسية".

إلى ذلك، أشار إلى "ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين والخبراء وليس حكومة سياسية تكون نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة، حيث كانت تضمّ معظم الأحزاب السياسية".

خلافات الصهرين

وانتُخب روكز نائباً في انتخابات عام 2018 عن دائرة كسروان-جبيل ليشغل المقعد النيابي الذي تولاه والد زوجته، الرئيس اللبناني، ميشال عون، منذ عام 2005.

وأثارت تصريحاته المُنتقدة لعديله رئيس التيار الوطني الحر الوزير، جبران باسيل، الكثير من الجدل السياسي في وقت تنتشر الأخبار عن خلافات داخلية بين "الصهرين"، أي بينه وبين باسيل زوجي ابنتي الرئيس عون شانتال وكلودين.

يذكر أنه بعد عشرة أيام على بدء الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر، أعلن روكز استقالته من تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه باسيل، وقال إنه لم يكن يحضر الاجتماعات منذ أشهر. وكان روكز تمنى على الرئيس عون "العمل على تغيير الحكومة (كما يطالب الحراك) وتشكيل حكومة مستقلّة تضمّ أصحاب الاختصاص، منذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر الماضي.

"لن أشارك في الحكومة"

كما أعلن روكز وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني "رفضه المشاركة في الحكومة المُقبلة إذا ما عُرضت عليه حقيبة معيّنة، لأنه يؤيّد فصل النيابة عن الوزارة.

وأضاف قائلاً: "أنا مُنسجم تماماً مع هذا الفصل، لأنه لا يجوز أن يكون النائب وزيراً في الوقت نفسه".

أما عن احتمال تسمية الحريري مجدداً، فأشار إلى أن " كل الخيارات مفتوحة".

يذكر أن المهندس سمير الخطيب، الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، أعلن مساء الأحد انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة.

وكشف أن الطائفة السنية أبلغته بوجود إجماع على رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة الجديدة.

كما قال، بعيد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، عبد اللطيف دريان: علمت من المفتي أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة"، مضيفاً: "سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري وإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".

وأتى انسحاب الخطيب ليعيد المشاورات حول تشكيل الحكومة في لبنان إلى نقطة الصفر مجدداً، مع إعلان عون تأجيل المشاورات النيابية لتسمية شخصية سنية مكلفة بتشكيل الحكومة من قبل النواب إلى 16 ديسمبر.