عاصمة أوروبية تعاني من تلوث هواء خطير

قالت السلطات إن تلوث الهواء في العاصمة البوسنية سراييفو قد وصل إلى مستويات خطيرة في الأيام الأخيرة، مما دفع المسؤولين إلى حظر سير الشاحنات وإلغاء جميع الفعاليات العامة في الهواء الطلق، وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم.

كما خفض المسؤولون درجات حرارة التدفئة المركزية التي تعمل بالفحم للمباني، وحظروا أعمال البناء التي ينتج عنها الغبار.

فرضت حكومة سراييفو الإقليمية هذه الإجراءات، وقالت يوم الأحد إنه بالنسبة لمعظم الأيام الثلاثة الماضية، بلغت قيم جسيمات بي إم 10 في الهواء الضعف على الأقل - وأحياناً خمسة أضعاف - الحد المسوح به وفق الاتحاد الأوروبي البالغ 50 ميكروغراماً لكل متر مكعب.

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تقع سراييفو في وادٍ عميق وتحيط بها الجبال العالية، وقد عانت تاريخيا من التركيزات العالية للضباب والضباب الدخاني والغبار.

غير أن الوضع ازداد تدهوراً في العقد الماضي، بسبب انتشار المباني الشاهقة التي تعوق تدفق الهواء، واستخدام المركبات القديمة شديدة التلويث وتزايد استخدام الفحم للتدفئة في المدينة.

ووفقاً لتقرير صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتعرض سكان سراييفو لبعض من أعلى نسب تركيزات تلوث الهواء في أوروبا. وتقول الأمم المتحدة إن هذا أدى الى خفض متوسط ​​العمر في البلاد 1.3 عاما.