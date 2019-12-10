أثينا: الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا باطل ومزعزع للسلم

طالبت اليونان، الثلاثاء، الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وقال المتحدث ستيليوس بيتساس في مؤتمر صحافي إن أثينا "تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته".

إلى ذلك، أكد أن هذا الاتفاق يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وأضاف "لقد جرى الإعداد لهذا الاتفاق بنية سيئة".

يذكر أن اليونان كانت طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي رداً على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية، ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

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اعتراض اليونان وقبرص ومصر

ومن شأن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين ليبيا وتركيا أن تتيح لأنقرة الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط تقع بين تركيا وليبيا جغرافيا، وسط اعتراضات من اليونان وقبرص ومصر. وقد انتقدت الدول الثلاث الاتفاقية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

إلى ذلك، ضاعفت تلك الاتفاقية التوتر في النزاع الجاري بين كل من تركيا من جهة واليونان وقبرص ومصر من جهة أخرى بشأن حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.

على الرغم من أنهما (تركيا واليونان) عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن هناك انقساماً كبيراً بين اليونان وتركيا حول سلسلة من القضايا التي تعود إلى عقود مضت، من بينها نزاعات في بحر إيجة، وكانتا على شفا الحرب ثلاث مرات منذ سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك مرة تتعلق بحقوق التنقيب في بحر إيجة.

وكان البرلمان التركي مرر الاتفاقية، الخميس، بعدما وقع عليها الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي مع الحكومة الليبية المتمركزة في طرابلس ويقودها فايز السراج وتسيطر على مناطق بغرب البلاد فحسب. كما وقع أردوغان والسراج على اتفاقية أخرى تتعلق بالتعاون الأمني.