شاهد.. اشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في الصومال

قالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتطرفة إن مسلحين من الحركة هاجموا، اليوم الثلاثاء، فندقا في العاصمة مقديشو قرب مقر إقامة رئيس البلاد، وإن القتال لا يزال مستمرا.

صور أولية للاشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في #مقديشو pic.twitter.com/iNv0XUMJkT — العربية (@AlArabiya) December 10, 2019

وقال شرطي يدعى أحمد لرويترز: "اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا، ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق".

وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أنها وراء الهجوم، وأن مقاتليها موجودون حاليا داخل المجمع الذي يوجد به الفندق وينزل به عادة مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان.

وقال المسؤول الأمني عبد الرحمن آدن لفرانس برس "هناك تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجار قنابل يدوية"، مضيفا "يبدو أن الفندق يتعرض لهجوم إرهابي" في إشارة الى فندق سيل الذي سبق أن تعرض لهجمات شنتها حركة الشباب.

ويقع القصر الرئاسي على مسافة قريبة من فندق سيل حيث تتخذ عادة تدابير أمنية مشددة. ويقع مكتب رئيس الوزراء في المنطقة نفسها.

وأسفر تفجير سيارة مفخخة استهدف الفندق في أغسطس 2016 عن 15 قتيلا وخلف أضرارا جسيمة.

وكان 14 شخصا قتلوا في هجوم مماثل على الفندق في شباط/فبراير من العام نفسه فيما قتل خمسة أشخاص في هجوم مماثل في كانون الثاني/يناير 2015.