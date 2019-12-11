تركيا: سنرد على أي عقوبات أميركية ونبحث بدائل للمقاتلة إف-35

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سلبية ضدها، وذلك ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية.

وفي مقابلة مع تلفزيون "خبر" التركي، قال تشاووش أوغلو أيضاً إن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأميركية، بما في ذلك مقاتلات من روسيا، وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة بسبب صفقة إس-400.

يأتي ذلك فيما ألمح وزير الخارجية التركي بمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتين جويتين استراتيجيتين رداً على العقوبات الأميركية المحتملة ضد بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت "الأناضول" عن تشاووش أوغلو قوله "في حالة قرار فرض عقوبات على تركيا، يمكن إدراج قاعدتي إنجرليك وكوريسيك في جدول الأعمال".

وقال: "يجب أن يدرك أعضاء الكونغرس أن العقوبات لن تصل بهم أي مكان".

تعد قاعدة انجرليك الجوية جنوبي تركيا قاعدة رئيسية للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط، ولعبت دورا رئيسيا مؤخراً في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، فيما تعد قاعدة كرسيك، شرقي تركيا، قاعدة رئيسية للناتو.

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ويستعد الكونغرس الأميركي لتبني أولى العقوبات على أنقرة، رداً على الغزو التركي لشمال سوريا، وتشغيل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز إس-400.

وكشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية عن استعداد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على قانون لفرض عقوبات واسعة تستهدف تركيا هذا الأسبوع.

وقدم السيناتور الجمهوري تشريعاً في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية لتركيا، ومعاقبة المسؤولين الأتراك مالياً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سوريا.

وسيتطلب هذا الإجراء أيضًا تقريرًا عن مشاركة تركيا في حلف الناتو واستراتيجية شاملة حول محاربة تنظيم داعش، بالإضافة إلى السماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ إس-400 الروسية.