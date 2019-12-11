تركيا: سنمنع أي تنقيب عن الغاز بمناطق تابعة لنا بالمتوسط

هددت تركيا، الأربعاء، من أنها ستمنع دولاً أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في مناطق تقول "إنها تابعة لها في شرق المتوسط".

ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية في المنطقة منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز.

وأثار اتفاق بحري الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في مقابلة مع شبكة "خبر" التلفزيونية التركية: "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".

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ورداً على سؤال بشأن رد تركيا في حال جرت أعمال تنقيب قال "سنوقفهم طبعاً".

غير أن تشاووش أوغلو أضاف أن تركيا على استعداد للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.

وقال: "لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي".