5 قتلى حصيلة هجوم إرهابي على فندق في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، الأربعاء، سقوط 5 قتلى في الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن القتلى هم 3 مدنيين وشرطيان، قُتلوا في الهجوم الذي شنّه ليل الثلاثاء 5 إرهابيين على فندق "سيل" في العاصمة مقديشو.

وأوضحت في بيان أنّ "قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل (...) عدد القتلى المؤكّدين هو 5، هم عنصران من قوات الأمن و3 مدنيين"، إضافة إلى 11 مصاباً جروحهم طفيفة.

وأضاف البيان أن المهاجمين الخمسة ينتمون إلى حركة الشباب وقد قُتلوا في الهجوم.

صور أولية للاشتباكات بمحيط قصر الرئاسة في #مقديشو pic.twitter.com/iNv0XUMJkT — العربية (@AlArabiya) December 10, 2019

وكانت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتطرفة قالتا إن مسلحين من الحركة هاجموا، الثلاثاء، فندقا في العاصمة مقديشو قرب مقر إقامة رئيس البلاد، واستمر تبادل إطلاق النار لبعض الوقت.

ويقع القصر الرئاسي على مسافة قريبة من فندق "سيل" حيث تتخذ عادة تدابير أمنية مشددة. ويقع مكتب رئيس الوزراء في المنطقة نفسها.

وأسفر تفجير سيارة مفخخة استهدف الفندق في أغسطس 2016 عن 15 قتيلاً وخلّف أضراراً جسيمة.

وكان 14 شخصاً قتلوا في هجوم مماثل على الفندق في فبراير من العام نفسه، فيما قُتل 5 أشخاص في هجوم مماثل في يناير 2015.