الدنمارك ستشارك بمهمة بحرية بقيادة أوروبية بمضيق هرمز

أعلنت الدنمارك اليوم الخميس أنها ستشارك في مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز. وأضافت أنها ستشارك بسفينة وطائرة هليكوبتر لمدة أربعة أشهر.

وتابعت أنها سترسل أيضا ضابطا أو ضابطين إلى مقر البعثة الذي ترأسه فرنسا في أبوظبي اعتبارا من بداية العام المقبل. وذكرت الدنمارك أن السفينة التي يعمل عليها حوالي 155 فردا ستنضم للمهمة اعتبارا من خريف عام 2020.

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وكانت الدنمارك رحبت في يونيو الماضي باقتراح من الحكومة البريطانية بتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفة أنها ستبحث المشاركة العسكرية فيها.

تأمين الشحن عبر المضيق

وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستتخذ قراراً بشأن المشاركة في المهمة البحرية لتأمين الشحن عبر مضيق هرمز بمجرد حصولها على مزيد من الإيضاح لشكل مثل هذه المهمة.

وفي إشارة إلى خطط بريطانية لتشكيل مهمة لحماية الشحن، أضاف ماس خلال مقابلة مع صحيفة "فونك"، نشرت الجمعة، أنه "ينبغي أن يكون لأي تصرفات تتعلق بمضيق هرمز طابع أوروبي". وأكد أن ألمانيا لن تشارك في استراتيجية "أقصى الضغوط" الأميركية ضد إيران.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي، جيب كوفود، في بيان، إن "الحكومة الدنماركية تنظر بإيجابية إلى مساهمة محتملة في المبادرة البريطانية" لحماية الملاحة في هرمز.

حرية الملاحة

وأضاف: "وبصفتها دولة بحرية، من الضروري بالنسبة للدنمارك استمرار حرية الملاحة"، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيظل رهناً لبحث الأمر في البرلمان بمجرد أن تكون هناك "صورة أوضح للمهام المحددة والشركاء".

هذا وأفاد متحدثٌ باسم الحكومة البريطانية، في وقت سابق، أن الفرقاطة البريطانية "مونتْ روز" الموجودة حالياً في منطقة الخليج، سترافق السفن التي تحمل العلم البريطاني.