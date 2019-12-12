شاهد.. عناصر حزب الله وأمل يحرقون خيم متظاهرين في بيروت

عاد الهدوء إلى ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من حركة "أمل" (حزب يرأسه رئيس البرلمان اللبناني) و"حزب الله" حاولت اقتحام الساحة من أجل إحراق خيم المتظاهرين التي يجرون فيها لقاءات حوارية ليلية.

وذكرت مراسلة "العربية" و"الحدث" أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المجموعات التي حاولت اقتحام الساحة واستهداف المتظاهرين، وشكلت حاجزا لمنع استهداف خيمة حوارية في ساحة الشهداء، وردت هذه المجموعات بالحجارة كما أشعلت النيران في الإطارات.

استهداف الخيم الحوارية

وللمرة الثانية خلال يومين أقدم عدد من الشبان على إحراق الخيمة الحوارية في ساحة الشهداء على خلفية اتهام منظمي إحدى الخيم الحوارية بطرح ملف حيادية لبنان عن الصراعات الإقليمية في المنطقة.

وهي ليست المرة الأولى التي يقدم فيها عناصر حزب الله وحركة أمل على إحراق الخيم، إذ سبق أن دمروا وأحرقوا الخيم وكذلك تمثال الثورة الذي استعاض عنه المتظاهرون بمجسم من الحديد تحسبا لحرقه مرة ثانية.