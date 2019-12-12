البريطانيون يصوتون بكثافة بانتخابات حاسمة لبريكست

يواصل البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة هي الثالثة خلال أقل من 5 سنوات، والتي ستكون حاسمة وتؤدي إما للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو تنظيم استفتاء جديد.

وتعد أول انتخابات تجرى خلال الشتاء منذ عام 1974، وذكرت مراسلة العربية أن عملية التصويت مستمرة رغم سوء الأحوال الجوية في لندن، وأضافت أن إعلان النتائج الأولية ستعلن اليوم.

وجرت الانتخابات السابقة في عامي 2015 و2017 ، وسيتم اختيار 650 نائباً وفق النظام الانتخابي "الفائز بالأكثرية".

انتخابات حاسمة

وكانت فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، صباح الخميس، في المملكة المتحدة في انتخابات عامة مبكرة حاسمة لمسألة خروج البلد من الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للناخبين البريطانيين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 22:00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش لاختيار نوابهم الـ650.

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ويأمل رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في الحصول على غالبية واضحة تمكنه من تطبيق اتفاق "بريكست" الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل وتنفيذ الخروج في موعده في 31 يناير، فيما يعد خصمه العمالي، جيريمي كوربن، باستفتاء جديد حول "بريكست".

وتعرض حزب المحافظين، بقيادة جونسون، لانتقادات بسبب استخدامه أساليب مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين سعى حزب العمال المعارض إلى الفوز بالأصوات من خلال الوعد بفرض ضريبة على الأغنياء، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتأميم صناعات مثل السكك الحديد وشركات المياه.

كانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من النقاط المحورية للحملات الانتخابية.

وتحظى الهيئة باحترام كبير، حيث ناضلت من أجل تلبية الطلب المتزايد للمواطنين بعد تسع سنوات من التقشف، في ظل حكومات يقودها المحافظون.

ويجري التنافس على جميع مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650 مقعداً في الانتخابات، التي تعقد قبل أكثر من عامين من الموعد المقرر.

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وكان رئيس الوزراء قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة على أمل كسر الجمود في البرلمان، الذي أوقف الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.

لم يحصل جونسون على الأغلبية في البرلمان الأخير، وأصبح في موقف حرج بمجرد فقدان دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي، بسبب مخاوف بشأن كيفية معاملة أيرلندا الشمالية في ظل اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت استطلاعات الرأي على نحو ثابت تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الهامش قد ضاق في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وفي حين من غير المرجح أن يفوز حزب العمال بزعامة كوربين بأغلبية ساحقة، تأمل أحزاب المعارضة الأصغر في الفوز بمقاعد كافية حتى تتمكن من الالتحام مع حزب العمال للتصدي لخطط جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.