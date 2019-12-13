انفجار في مبنى سكني شرق ألمانيا.. قتيل و25 جريحاً

قتل شخص وجرح 25 آخرون على الأقل، الجمعة، بانفجار وقع في مبنى سكني بمدينة بلانكنبرغ الألمانية، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وكالة فرانس برس.

وتعرّض عدد من المصابين لجروح خطيرة، وفق المصدر.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 09.00 (08.00 بتوقيت غرينتش) في مبنى من خمسة طوابق يضم 60 شقة، وتسبب بتطاير شظايا لنحو 60 متراً.

إلى ذلك تم إخلاء المبنى وروضة أطفال قريبة، وفق الشرطة.

عبوات غاز وذخيرة حرب

وقالت الشرطة إنها عثرت على عبوات غاز وذخيرة حرب قديمة بأحد الشقق في المبنى.

ومستأجر الشقة رجل يبلغ من العمر 78 عاماً ومن المرجح أن يكون الشخص الذي قُتل في الانفجار الذي تعتقد الشرطة أنه نتج عن انفجار غاز.

كما ذكرت الشرطة على تويتر أن فريقاً لتفكيك القنابل يساعد في التحقيقات.