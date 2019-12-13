بريطانيا.. جونسون يتّجه للفوز بالأغلبية في الانتخابات

أشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين الخميس إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعداً، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً.

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كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعداً، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعداً والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعداً.

وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة.

وما أن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الإسترليني بنسبة قاربت 2% مقابل الدولار و1.6% مقابل اليورو.

وتعني هذه النتيجة، إذا تأكدت، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعداً في انتخابات 2017 الى 368 مقعداً اليوم، مقابل هزيمة كبيرة مني بها حزب العمّال.

وبحسب نتيجة الاستطلاع فإن حصّة حزب العمّال بزعامة جيريمي كوربين في مجلس العموم ستتراجع من 262 مقعداً إلى 191 مقعداً، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقّق انتصاراً يمكّنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن والاتحاد الأوروبي وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون وعد خلال الحملة الانتخابية بعرض اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم الجديد قبل عيد الميلاد وذلك بهدف تنفيذ الطلاق في 31 كانون الثاني/يناير، بعدما أرجئ هذا الموعد ثلاث مرات.

حزب العمّال: "خيبة أمل كبرى" سببها بريكست

من جهته، أعلن نائب زعيم حزب العمّال البريطاني جون ماكدونيل الخميس أنّ الهزيمة التي مني به حزبه تمثّل "خيبة أمل كبرى"، معتبراً إيّاها نتيجة "التعب من بريكست"، في إشارة إلى عدم تبنّي الحزب موقفاً حاسماً من هذا الملف.

وقال ماكدونيل لشبكة "سكاي نيوز" في معرض تعليقه على الهزيمة المدوية التي مني حزبه بحسب نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات "يبدو أنّ موضوع بريكست كان مهيمناً. إنّه ناجم إلى حدّ كبير عن التعب من بريكست".

وأضاف وزير المالية في حكومة الظلّ "الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع".

ومن المتوقع أن يواجه زعيم الحزب جيريمي كوربين بعد هذه الهزيمة المدويّة دعوات للاستقالة.

وبشأن مستقبل كوربين قال القيادي في حزب العمّال وزير الداخلية السابق آلان جونسون "كنّا نعرف أنّه غير أهل بالقيادة. إنه أسوأ من السيء".

وإذا تأكّدت هذه النتيجة رسمياً، ستكون هذه الهزيمة الانتخابية الرابعة على التوالي لحزب العمّال - والثانية في عهد كوربين - ومن المحتمل أن تبقي الحزب خارج السلطة حتى 2024.