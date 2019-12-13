تحت وطأة "الخيبة".. كوربين: لن أقود العمال البريطاني

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية في بريطانيا. وقال"لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة"، مضيفا أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.

كما أكد، بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن أنه مصاب بـ"خيبة أمل كبرى"، قائلاً :" "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها"

إلى ذلك، اعتبر أن بريكست كان أحد أسباب نتيجة الانتخابات البريطانية.

وقال كوربين بعد الإعلان عن إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية ايسلينغتون نورث إنّه يريد أن يبدأ العمّال "تفكيراً في نتيجة الانتخابات وسياستهم المستقبلية" بعدما خسر حزبهم، بحسب استطلاع لآراء المقترعين، عشرات المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت الخميس.

هزيمة وخيبة

وكان نائب زعيم حزب العمّال البريطاني، جون ماكدونيل، أعلن في وقت سابق أنّ الهزيمة التي مني به حزبه تمثّل "خيبة أمل كبرى"، معتبراً إيّاها نتيجة "التعب من بريكست"، في إشارة إلى عدم تبنّي الحزب موقفاً حاسماً من هذا الملف. وقال ماكدونيل لشبكة "سكاي نيوز" في معرض تعليقه على الهزيمة المدوية التي مني حزبه بحسب نتيجة استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات "يبدو أنّ موضوع بريكست كان مهيمناً. إنّه ناجم إلى حدّ كبير عن التعب من بريكست".

إلى ذلك، أضاف وزير المالية في حكومة الظلّ "الناس يريدون الانتهاء من هذا الموضوع".

يذكر أن استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين أشار مساء الخميس إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً، وهو ما يكفي لأغلبية واضحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً.

كما أفاد بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعداً، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعداً والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعداً.

وتعني هذه النتيجة، إذا تأكدت، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعداً في انتخابات 2017 الى 368 مقعداً اليوم، مقابل هزيمة كبيرة مني بها حزب العمّال.





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