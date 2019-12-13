جونسون بعد الفوز: نحتاج شراكة جديدة مع أوروبا

بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية الحاسمة في الانتخابات التشريعية البريطانية، خرج رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة، وشكر الناخبين على الثقة.

كما أعلن جونسون في كلمة له أن بلاده تحتاج شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "نحتاج إلى بناء شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي".

موضوع يهمك أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية في بريطانيا. وقال"لن... تحت وطأة "الخيبة".. كوربين: لن أقود العمال البريطاني العرب و العالم

"أوروبا محرجة"

يذكر أنه وبعد أن وعد جونسون بتنفيذ بريكست "في موعده" في 31 كانون الثاني/يناير، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من ضيق المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع لندن.

وقالت فون دير لاين إنها "جاهزة للعمل" منذ اليوم التالي لبريكست من أجل إقامة علاقة تكون "أقرب ما يمكن" بين الطرفين بهدف التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية العام 2020.

بالمقابل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، أن المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لن تتم ضمن المهلة المحددة حتى نهاية 2020 أيا كان الثمن.

وقال ميشال ردا على سؤال حول المهلة الضيقة المتبقية للتفاوض بشأن اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد بريكست المقرر في 31 كانون الثاني/يناير "من غير الوارد إتمام المفاوضات بأي ثمن، يمكن إتمام مفاوضات حين نعتبر أن النتائج متوازنة وتضمن مراعاة مختلف المخاوف".

"دولة موحدة"

وكان جونسون قد أكد لأنصاره في خطاب النصر: سنغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة.

وتطرق إلى نظام الهجرة في البلاد، مشدداً على أنه سيعتمد نظاماً جديداً في هذا السياق.

وحزب المحافظين كان فاز بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدًا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

كوربين: لن أقود "العمال"

في المقابل، أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية في بريطانيا. وقال: "لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة"، مضيفا أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل، وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.

كما أكد، بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن أنه مصاب بـ"خيبة أمل كبرى"، قائلاً: "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها". واعتبر أن بريكست كان أحد أسباب نتيجة الانتخابات البريطانية.

"بأغلبية صريحة"

يذكر أن استطلاعا لآراء الناخبين البريطانيين أشار، مساء الخميس، إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً.

وتعني هذه النتيجة، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعداً في انتخابات 2017 إلى 368 مقعداً، مقابل هزيمة كبيرة مني بها حزب العمّال.