جونسون بخطاب الفوز: سننفذ بريكسيت نهاية يناير موحدين

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية الحاسمة في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، بتنفيذ بريكست "في موعده" في 31 كانون الثاني/يناير وأضاف متوجهاً إلى أنصاره في خطاب النصر: سنغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة.

كما تطرق إلى نظام الهجرة في البلاد، مشدداً على أنه سيعتمد نظاماً جديداً في هذا السياق.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدًا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن في وقت سابق الجمعة، إثر ترجيح فوز حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية التي جرت الخميس، أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على ما يبدو على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست. وقال بعد أن فاز بمقعده في أوكسبريدج "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".

إلى ذلك، أضاف "أعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني.. لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".

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خيبة العمال

في المقابل، أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية في بريطانيا. وقال"لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة"، مضيفا أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.

كما أكد، بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن أنه مصاب بـ"خيبة أمل كبرى"، قائلاً : "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها". واعتبر أن بريكست كان أحد أسباب نتيجة الانتخابات البريطانية.

خسارة حزب مؤيد للاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، خسرت زعيمة الحزب الليبرالي الديموقراطي المؤيّدة للاتحاد الأوروبي جو سوينسون مقعدها النيابي في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا الخميس، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات.

وسوينسون، التي بنت حملتها الانتخابية على وعد بإلغاء بريكست في حال انتخابها، حلّت في المركز الثاني خلف مرشّح الحزب الوطني الاسكتلندي في دائرتها الانتخابية إيست دنبارتونشاير في غرب أسكتلندا.

أغلبية للمحافظين

يذكر أن استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين أشار مساء الخميس إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً.

وتعني هذه النتيجة، أن لا شيء سيعترض بعد اليوم طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تعني أن المحافظين بزعامة جونسون حققوا انتصاراً غير مسبوق منذ عهد مارغريت تاتشر، إذ إن حصتهم في مجلس العموم ارتفعت من 317 مقعداً في انتخابات 2017 الى 368 مقعداً، مقابل هزيمة كبيرة مني بها حزب العمّال.