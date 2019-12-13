مقتل المعتدي على شرطة فرنسا بأكبر حي للمال والأعمال

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الجمعة، بأن المعتدي على الشرطة الفرنسية في حي "لاديفانس" قتل متأثرا بجراحه.

وكان المراسل قد ذكر أن الشرطة الفرنسية نفذت عملية واسعة في "حي لاديفانس" قرب العاصمة باريس بعد إطلاق النار على رجل حاول الاعتداء على عناصرها بسلاح أبيض.

وأكد أن محاولة الاعتداء وقعت في حي لاديفانس، وهو أكبر حي للمال والأعمال في أوروبا.

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تجنب المنطقة

بدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية عبر تويتر أنه تم تحييد شخص هدد عناصرها بالسلاح الأبيض، الجمعة، في حي لا ديفانس التجاري قرب باريس.

وكان المشتبه به قد اندفع صوب دورية تتألف من ثلاثة أفراد توجهوا لتبين الموقف وهو يشهر السكين ويصرخ "سأقتلكم".

وقالت الشرطة إن عناصرها تدخلوا وتم تحييد رجل يهدد الشرطة بسلاح أبيض، وطلبت من الناس تجنب المنطقة.

"سأقتلكم"

من جهة أخرى، أفادت المصادر أن المشتبه به اندفع صوب دورية تتألف من ثلاثة أفراد توجهوا لتبين الموقف وهو يشهر السكين ويصرخ "سأقتلكم".

فيما انطلقت سبع رصاصات استقرت اثنتان منهما في صدر الرجل وفخذه. ولم يكن يحمل ما يثبت هويته.

بدوره مصدر في الشرطة إن الرجل، وهو مغربي يبلغ من العمر 42 عاما، فر من مستشفى للأمراض النفسية في يونيو حزيران. ولم تتوفر أي

تفاصيل أخرى حتى الآن.