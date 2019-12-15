مقتل طفلة ووقوع إصابات وأضرار في زلزال قوي جنوب الفلبين

قال مسؤولون إن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو الفلبينية، الأحد، ما أسفر عن مقتل طفلة وألحق أضرارا بمبانٍ وتسبب في بعض الإصابات، وذلك في أحدث هزة أرضية بجنوب البلاد في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً شدته 6.8 درجة ضرب الفلبين، ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومتراً جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من 6.9 درجة.

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال.

وأفاد مصدر من الهيئة بأن مركز الزلزال يقع جنوب مدينة دافاو المكتظة بالسكان.

وذكر معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل أنه من المتوقع أن تكون هناك أضرار مادية وأن تقع هزات تابعة.

وتم تسجيل وقوع هزتين تابعتين قويتين سجلتا خمس درجات و5.7 درجة شمال مدينة جنرال سانتوس بعد الزلزال.

وذكر راديو "دي.زد.إم.إم" أن التيار الكهربائي انقطع عن جنرال سانتوس وتم إجلاء المرضى من مستشفى محلي.

وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة من الناحية الجيولوجية وتعاني من هزات متكررة.

وهزت 4 زلازل قوية مينداناو في أكتوبر ونوفمبر، وأسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.