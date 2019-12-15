فرق الإنقاذ تفشل باستعادة جثث ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا

عادت فرق البحث في نيوزيلندا إلى جزيرة وايت آيلاند البركانية اليوم الأحد لكنها لم تتمكن من تحديد مكان جثتين باقيتين لضحايا ثوران بركان الجزيرة يوم الاثنين الماضي، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 17 قتيلاً.

وأعلنت السلطات لأنه تم نشر ثمانية أفراد من فرق البحث والإنقاذ التابعة للشرطة لمدة 75 دقيقة في منطقة تشير معلوماتهم إلى احتمال وجود جثة واحدة فيها. وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت في مؤتمر صحافي اليوم الأحد: "يمكنني القول إننا لم نعثر على أي جثث أخرى في تلك المنطقة".

وقال كليمنت: "فرق الإنقاذ محبطة. ندرك تماما مدى الإحباط الذي يواجهه الأشخاص الذين يريدون استعادة جثامين أحبائهم".

وكان قد تم انتشال ست جثث يوم الجمعة بنجاح من الجزيرة بواسطة فريق من الجيش النيوزيلندي، وجرى نقلها إلى البر الرئيسي للتعرف عليها في إطار عملية تحديد هويات ضحايا الكارثة.

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وأكدت الشرطة أنها ستبذل كل ما في وسعها للعثور على الجثتين الباقيتين. والاعتقاد السائد حتى الآن أن الجثتين المفقودتين قد تكونان في البحر. وأضافت الشرطة أن غواصين من الشرطة والجيش ما زالوا يمشطون المياه حول الجزيرة.

وبالأمس، واجه الغواصون صعوبات تمثلت في البحث في مياه ملوثة مع انخفاض في الرؤية خلال تمشيط البحر حول الجزيرة.

وثار البركان، الذي يعد مزاراً سياحياً شهيراً في نيوزيلندا، يوم الاثنين، وانبعثت منه غازات ورماد فوق الجزيرة حيث يقع. وكان على الجزيرة وقت ثوران البركان 47 شخصاً منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وبريطانيا وماليزيا.

وارتفع عدد الضحايا إلى 17 اليوم الأحد بعد وفاة شخص آخر في مستشفى بأستراليا. وتشمل هذه الحصيلة المفقودين الاثنين. وهذه أول حالة وفاة في أستراليا في أعقاب ثوران البركان حيث إن الكثير من الضحايا من أستراليا ونقلوا إلى هناك.

ومن المحتمل ارتفاع عدد ضحايا ثوران البركان، حيث إنه لا يزال أكثر من 25 شخصاً يتلقون العلاج في مستشفيات في أنحاء نيوزيلندا وأستراليا ومعظمهم يعاني من حروق شديدة.

من جهتهم، قال علماء يراقبون جزيرة وايت آيلاند إنه لم يسجل أي نشاط هام آخر منذ ثوران البركان، الاثنين الماضي، ولكن الخطر ما زال قائماً.

وأثارت الكارثة أسئلة حول سبب السماح للسياح بزيارة جزيرة بركانية كان الخبراء قد رفعوا مستوى التهديد بثوران بركانها مؤخراً.