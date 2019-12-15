فرنسا تحذر من تشكل "قوس إرهابي" بين "الساحل" والشرق الأوسط

نبّه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأحد، إلى أن المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، المرتبطة خصوصاً بتنظيم "داعش"، في صدد تشكيل "قوس" نحو تشاد ونيجيريا قد "يمتد" حتى الشرق الأوسط.

وقال لودريان في حديث مع إذاعة "فرانس انتر": "هذا التهديد (الإرهابي) هو هنا، دائم، وهناك قوس من المجموعات الإرهابية في طور التشكل".

وتبنى تنظيم داعش هجوم ايناتيس الذي قتل فيه 71 جندياً نيجرياً في 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي على الحدود مع مالي.

موضوع يهمك كشفت دار الإفتاء المصرية عن تطبيق إلكتروني جديد أطلقه تنظيم "داعش"، لتجنيد عناصره ومقاتليه، وذلك بعد إغلاق 26 ألف منصة... بعد إغلاق 26 ألف حساب.. تطبيق داعشي جديد لتجنيد المقاتلين مصر

وأضاف لودريان: "هناك خطر لتمدد هذه المجموعات الإرهابية نحو تشاد ونيجيريا".

وتابع: "هناك أيضا المجموعات الإرهابية الناشطة في ليبيا. كل ذلك يشكل قوساً من المجموعات الإرهابية يمكن أن تصل حتى الشرق الأوسط".

إلى ذلك، دافع وزير الخارجية عن ضرورة عقد قمة مع قادة دول الساحل الخمس في كانون الثاني/يناير في فرنسا بحيث "يوضحون" مواقفهم من "قوة برخان" الفرنسية التي تتصدى للمتطرفين في الساحل الإفريقي.

ونفى الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الساحل في شأن "قوة برخان" وسبب تشكيلها، على وقع اتهامات بأنها تدافع أولاً عن المصالح الفرنسية في المنطقة.

وقال لودريان: "ليس هناك مصالح اقتصادية تستدعي تدخلاً عسكرياً، وهذا ليس أسلوبنا. نحن هناك فقط لمحاربة الإرهاب".