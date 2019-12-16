الأمم المتحدة: إرجاء الحل بلبنان مثير للاستفزازات

اعتبرت الأمم المتحدة أن تأجيل الحل السياسي في لبنان يفتح الباب أمام التلاعب السياسي، داعية لإجراء تحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين يومي السبت والأحد، حيث شهدت ساحات العاصمة بيروت وشوارعها تصعيداً ممنهجاً ضد الحراك.

ولفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان،​ يان كوبيتش، تعليقاً على تأجيل ​الاستشارات النيابية​ الملزمة إلى يوم الخميس، إلى أنّ "تأجيلاً آخر للمشاورات البرلمانية. يعد علامة على أنّه بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة بدأ السياسيون يدركون أنّهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنّ هذا يعد محاولة أُخرى لكسب الوقت للعمل كالمعتاد، لمنع انهيار ​الاقتصاد​. هذا المسار لا يشكّل خطرًا على السياسيّين فقط، بل هو أكثر خطورة بالنسبة إلى لبنان وشعبه".

موضوع يهمك في سلسلة من التغريدات، أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفترته الرئاسية وما حققه فيها من إنجازات، وبدأ بوصف الأمر بأنه... ترمب: لم أقدم وعوداً بل أنجح السجلات الرئاسية بالتاريخ أميركا

استفزاز وتلاعب سياسي

وركّز كوبيتش في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّ "​العنف​ والاشتباكات الّتي وقعت في نهاية الأسبوع، أظهرت مرّة أُخرى أنّ تأجيل الحلّ السياسي للأزمة الحاليّة، يخلق أرضيّة خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي"، مؤكّداً أنّه "من الضروري إجراء تحقيق في الحوادث وأيضاً في استخدام ​قوات الأمن​ للقوة المفرطة، وكذلك لمنع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانيّة".

وفي وقت سابق أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، أجّل الاستشارات النيابية للخميس القادم، لمزيد من التشاور، وذلك بطلب من رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري.

ويأتي تأجيل الاستشارات النيابية بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية سعد الحريري.

ويوم أمس، حثَّ كوبيتش السياسيين على التحرك بسرعة لتسمية رئيس وزراء يمكنه الحصول على دعم الشعب اللبناني وتشكيل حكومة جديرة بالثقة وتتمتع بالكفاءة. وعبر كوبيتش أيضا عن انزعاجه الشديد من أحداث العنف التي وقعت في بيروت.

وعاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، صباح الاثنين، بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب استمرت ساعات ليل الأحد، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من ضبط الأوضاع.

وقال الجيش اللبناني على "تويتر" إن "وحدات الجيش عملت على مؤازرة قوى الأمن الداخلي ليل أمس في وسط بيروت، للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه".