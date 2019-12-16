بعد طرد دبلوماسيين.. بكين تطالب أميركا بتصحيح خطئها

تفاعلت قضية طرد أميركا لمسؤولين صينيين اثنين، وأعلن كنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، في هذا الإطار أن بلاده قدمت احتجاجات شديدة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد أن الحكومة الأميركية تحركت سراً لطرد مسؤولين اثنين في السفارة الصينية، في وقت سابق هذا

العام بعد أن دخلا قاعدة عسكرية بسيارة. وأفاد تقرير الصحيفة بأن من المعتقد أن أحد المسؤولين الصينيين ضابط مخابرات يتستر وراء الصفة الدبلوماسية.

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وقال كنغ في إفادة صحافية دورية في بكين "اتهامات الولايات المتحدة ضد أفراد صينيين تغفل الحقيقة بشدة". وأضاف أن الاتهامات للدبلوماسيين "منافية تماماً للحقائق".

انتهاك قواعد الأمن

وكتبت الصحيفة أن المسؤولَيْن انتهكا قواعد الأمن في القاعدة الواقعة بولاية فرجينيا هذا الخريف، وأنهما لم يوقفا سيارتهما إلا بعد الدفع بشاحنات إطفاء اعترضت طريقها.



وكثفت الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية جهودها لمواجهة مخاوف تتعلق بما يشتبه بأنها أنشطة تجسس من جانب الصينيين.



وأكد مسؤول في إحدى جهات إنفاذ القانون مطلع على الواقعة لرويترز صحة رواية نيويورك تايمز.



وتابع كنغ قائلا: "نحث الولايات المتحدة بقوة على تصحيح خطئها وإلغاء القرار المتصل به وحماية الحقوق الواجبة للأفراد الصينيين بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، في إشارة إلى اتفاقية دولية تتعلق بالامتيازات الدبلوماسية.