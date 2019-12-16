عقوبات أميركية على وزيرين في جنوب السودان

فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات مالية محددة على وزيرين في جنوب السودان متهمين بـ"عرقلة" عودة السلام إلى هذا البلد. واستهدفت العقوبات وزير الدفاع كول مانيانغ جوك ووزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة في بيان.

وأورد البيان أن الوزيرين ساهما "في تمديد النزاع من أجل ثرائهما الشخصي"، وتم في ضوء ذلك تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول الأراضي الأميركية.

وأكدت الوزارة أنها "لن تتردد في استهداف من ساهموا في تمديد النزاع في جنوب السودان وستواصل الضغط على قادة البلد الكبار ليتخذوا إجراءات ملموسة بهدف إعادة السلام والاستقرار".

وأخفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في تشكيل حكومة وحدة ضمن مهلة انتهت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ومددت لمئة يوم حتى شباط/فبراير. لكن الولايات المتحدة تشددت في موقفها في الأسابيع الأخيرة واستدعت سفيرها ولم تسمح بإصدار تأشيرات أميركية لأشخاص عديدين متهمين بـ"إعاقة السلام".

تجنيد وتنظيم ميليشيات محلية

وتابعت وزارة الخزانة "بعد أكثر من ثلاثين يوما من بدء تمديد (مهلة تشكيل الحكومة)، لم تر الولايات المتحدة حتى الآن أي خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين الظروف السياسية والأمنية الضرورية لتشكيل حكومة وحدة وتنفيذ اتفاق السلام".

وذكرت أيضا أن "وزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو قام بتجنيد وتنظيم ميليشيات محلية تشن هجمات على قوات المعارضة"، لافتة إلى أن وزير الدفاع "لم يسحب القوات العسكرية من الجبهة كما هو مقرر ويقف وراء أعمال عنف بين القبائل المتنازعة وأشرف على تدريب ميليشيات قبلية استعدادا لتجدد العنف". وأكدت أن "هذين الوزيرين مددا النزاع لتعزيز الوضع السياسي القائم وتأجيج اقتصاد الحرب".

