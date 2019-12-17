جنوب السودان.. اتفاق على تشكيل حكومة وحدة

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير أنه توصل لاتفاق، الثلاثاء، مع زعيم المتمردين السابق، ريك مشار، على تشكيل حكومة وحدة تأخرت كثيراً.

واجتمع كير ومشار، الذي يتزعم المعارضة حالياً، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

والشهر الماضي أرجأ الزعيمان تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي.

هذا وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات مالية على وزيرين في جنوب السودان، متهمين بـ"عرقلة" عودة السلام إلى البلاد.

واستهدفت العقوبات وزير الدفاع، كول مانيانغ جوك، ووزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو.

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وأورد بيان وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرين ساهما "في تمديد النزاع من أجل ثرائهما الشخصي"، وتقرر تجميد أصولهما في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول الأراضي الأميركية.

وشددت الولايات المتحدة موقفها في الأسابيع الأخيرة إزاء عرقلة تشكيل الحكومة في جنوب السودان، واستدعت سفيرها، ولم تسمح بإصدار تأشيرات لأشخاص عديدين متهمين بـ"إعاقة السلام".