لبنان.. هدوء في العاصمة وتحركات متفرقة جنوبا وشمالا

نظم معتصمون في النبطية جنوب لبنان وقفة احتجاجية على خلفية تحطيم خيمتهم بالقرب من السرايا الحكومية في المدينة، ورددوا الأغاني والشعارات الوطنية، مستنكرين ما حدث.

وأكد المتظاهرون في النبطية استمرار تحركهم "لاسترداد الأموال المنهوبة وإلغاء حكم المصرف الذي يحجز أموال المودعين في البنوك"، فيما قطعت نسوة الطريق لدقيقة واحد احتجاجا، وسط تدابير أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي.

يأتي ذلك في وقت عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد اشتباكات لليوم الثالث، بين قوات الأمن اللبنانية وعناصر من حزب الله وحركة أمل قدموا من منطقة الخندق الغميق إلى وسط العاصمة.

25 جريحا و3 موقوفين

وفي هذا الإطار، أعلن الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي اللبنانية إصابة 25 من صفوف عناصر مكافحة الشغب وتوقيف 3 أشخاص في أعمال العنف وسط بيروت أمس. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام إخلاء سبيل 3 شبان أوقفوا فجر اليوم على خلفية قطع طريق جل الديب.

وفي صيدا، أفادت الوكالة الوطنية، أن فرق بلدية صيدا باشرت رفع بقايا الإطارات المشتعلة في عدد من شوارع المدينة، وتحديدا ولاسيما عند تقاطع "ايليا"، إضافة الى رفع الأضرار التي لحقت ببعض ماكينات عداد السيارات وغرف الهاتف.

ويتخذ الجيش إجراءات امنية عند التقاطع بعدما جرى إعادة فتح الطريق، فيما يتواجد العشرات من المحتجين في وسطية حديقة الناتوت.

كما ذكرت الوكالة بأن عددا من المتظاهرين تجمع أمام شركة قاديشا في البحصاص شمال لبنان، ورددوا هتافات مناهضة للسياسة التي تتبعها وزارة الطاقة في ملف الكهرباء وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم وإقفال الأبواب، كما نصبوا خيمة أمام المدخل الخارجي للشركة.

خيمة النبطية (الملاصقة للسراي) بعد الاعتداء pic.twitter.com/avKxjRstpf — امال خليل (@AmalKhalil83) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

وتشهد طرابلس حركة سير طبيعية، وفتحت الدوائر الحكومية والمؤسسات التربوية والعامة أبوابها كالمعتاد، في حين أن جميع الطرق سالكة أمام حركة المرور باستثناء مسارب ساحة النور.

وكانت قوات الأمن قامت ليل أمس بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لصد العناصر المهاجمة التي رشقت قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات، وأقدمت على حرق بضع سيارات.

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قوات الأمن نصبت حواجز لمنع عناصر الحزب والحركة من التقدم، بعد أن تدفق مئات الشبان بدراجاتهم النارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج الرئيسة، مرددين شعارات طائفية.

وشهدت المنطقة حالة كر وفر بين قوات الأمن والعناصر المهاجمة استمرت طوال ساعات الليل، قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الموقف وتأمين وسط العاصمة، بالتزامن مع انتشار كثيف لقوات الأمن في ساحتي رياض الصلح والشهداء وعلى جسر الرينغ.

مصادر "العربية" و"الحدث" قالت إن عناصر حزب الله وحركة أمل أحرقوا خيم المتظاهرين في صيدا والنبطية بالتزامن مع مواجهات بيروت.

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وعلى وقع الاحتجاجات المتواصلة، يترقب الشارع ما ستفضي إليه الاستشارات النيابية، وسط اتصالات مكثفة بين القوى السياسية على خلفية تباين المواقف من تكليف رئيس لتشكيل الحكومة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن الرئيس، ميشال عون، أجّل الاستشارات النيابية إلى الخميس لمزيد من التشاور استجابة لرغبة سعد الحريري.

وأكدت مصادر مطلعة وجود سيناريوهات عدة حول التكليف، وكلها ترتبط بموقف سعد الحريري، إن كان بقبوله التكليف أو اعتذاره بعد تكليفه أو تسمية شخصية ثانية لتولي المنصب.