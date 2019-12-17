مقتل 10 من عائلة واحدة بانفجار قنبلة في أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة، الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة لدى مرور مركبتهم، وهم في الطريق للمشاركة في جنازة بشرق أفغانستان.

وكان الضحايا على متن سيارة كبيرة في ولاية خوست عندما وقع الانفجار، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال لـ"فرانس برس" إن من "بين الضحايا 5 رجال وامرأتين و3 أطفال جميعهم من عائلة واحدة".

وأضاف أنهم كانوا في طريقهم إلى "ولاية لوغار لحضور جنازة".

وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية، عادل حيدر، الحصيلة وتفاصيل الحادثة بينما أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق.

ولم يصدر أي تعليق بعد من طالبان.

ولا تزال أفغانستان تعاني من العنف رغم المفاوضات المتقطعة التي تجري بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي تهدف إلى سحب القوات الأميركية من البلاد، مقابل ضمان المتمردين تحسّن الوضع الأمني.

وتقع خوست جنوب شريق كابول على الحدود مع باكستان.

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الاثنين، أنه يريد خفض عديد الجنود الأميركيين في أفغانستان "مع أو بدون" اتفاق سلام، من أجل إعطاء أولوية أكبر للتنافس الاستراتيجي مع الصين.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس، دونالد ترمب، خططاً لسحب قرابة 4 آلاف جندي من أفغانستان، وفق وسائل إعلام أميركية، بعد استئناف محادثات السلام قبل أسبوع بين الولايات المتحدة وطالبان.