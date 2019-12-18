جونسون يقاطع دافوس.. "لا للجلوس مع أصحاب المليارات"

يبدو أن رئيس الحكومة البريطانية، الذي حقق فوزاً غير مسبوق الأسبوع الماضي، سيمشي على خطى الرئيس الأميركي في ما يتعلق بمنتدى دافوس. فقد كشف مصدر في مقر الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت أن رئيس الوزراء بوريس جونسون حظر مشاركة الوزراء في المنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر إقامته في دافوس الشهر المقبل.

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وبعد أن قاد المحافظين الأسبوع الماضي لتحقيق أكبر فوز انتخابي منذ فوز رئيسة الوزراء السابقة، مارغريت تاتشر، الساحق عام 1987، تعهد جونسون بأنه سيرأس "حكومة الشعب" وينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويرد الجميل للناخبين في المناطق التي كانت تعتبر معاقل لخصومه من حزب العمال.

إلى ذلك، أوضح المصدر لوكالة رويترز أمس الثلاثاء أن "تركيز الحكومة ينصب على الوفاء بثقة الشعب لا الجلوس واحتساء المشروب مع أصحاب المليارات"، في إشارة إلى تجمع الساسة وقادة الأعمال والمشاهير السنوي في منتجع دافوس السويسري.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حظر مشاركة كبار المسؤولين في دافوس عام 2017 بعد فترة وجيزة من توليه السلطة.

يشار إلى أنه من المقرر انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة بين 21 و24 يناير/ كانون الثاني.