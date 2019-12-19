199 مصاباً بالإنفلونزا في الأردن.. ووزير يمنع التقبيل

مع حلول موسم انتشار الإنفلونزا، سجلت وزارة الصحة الأردنية 5 حالات وفاة لأردنيين، إثر إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير"إتش 1 إن 1".

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة، سعد جابر، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن "عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بإنفلونزا الخنازير حتى اليوم بلغت 199 حالة و5 حالات وفاة"، مطالباً المواطنين "التوقف عن التقبيل وعدم الشرب من نفس الفناجين أو الكاسات".

موضوع يهمك فجر الخميس تحول الرئيس الـ 54 للولايات المتحدة إلى ثالث رئيس في تاريخ البلاد، يطلق الكونغرس بحقّه إجراءً رسمياً... عزل ترمب.. الرئيس يندد والبيت الأبيض واثق من براءته أميركا

كما لفت جابر إلى أن "إنفلونزا الخنازير موسمية ويتم التعامل معها ضمن الفيروسات المسببة للإنفلونزا في موسم الشتاء، وأنه عادة تكون ذروتها في نهاية شهر 12 من كل عام، ثم تبدأ حدتها بالانخفاض"، مؤكداً أن "الوضع مسيطر عليه باستثناء حالة الطوارئ المعلنة في جميع مديريات الصحة بالمحافظات"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

إلى ذلك أوضح أن "الوزارة قامت بتوزيع العلاج اللازم للمرض، وهو علاج فعال ويتم إعطاؤه فقط لأي حالة مثبتة ولا يعطى احترازياً لحالات الإنفلونزا العادية، التي يصعب تحديد أعداد المصابين بها، لكنها لا تقل عن 20 ألف حالة إنفلونزا موسمية عادية، مثبت منها 199 حالة بإنفلونزا الخنازير".

وأشار وزير الصحة إلى وجود حالات لوفيات ليس لها علاقة بمرض إنفلونزا الخنازير، وإنما هي لمرضى يعانون من نقص المناعة التي عادة ما تكون شديدة على الأطفال وكبار السن، سواء نقص مناعة مكتسبة أو نتيجة علاجات معينة.

كما أضاف أن "الوزارة قامت بتوزيع تعليمات للمواطنين حول كيفية الوقاية من المرض وتجنبه"، مشدداً على أن "الإنفلونزا العادية يمكن معالجتها في البيت باستخدام المسكنات العادية، إلا أن حالات إنفلونزا الخنازير يتم فحصها للتأكد من الإصابة وإعطائها العلاج اللازم".