الرئيس المكلف: حوار مع الحراك لتشكيل حكومة لبنان سريعا

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب الخميس، أنه سيعمل جاهداً لتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، ضمن خطة إصلاحية اقتصادية تطبّق سريعاً في البلاد.

وأضاف في كلمة له ألقاها بعد لقائه رئيس الجمهورية وتكليفه رسمياً، أنه سيتوسع بمشاورات سياسية تشمل الحراك الشعبي قبل بدء التشكيل، منوهاً إلى أنها ستكون حكومة جديدة ترتقي إلى مستوى تطلعات اللبنانيين.

كما أشار إلى أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى وحدة وطنية لإنقاذ لبنان، لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى، وفقا لكلامه.

ودعا دياب اللبنانيين في كل الساحات والمناطق إلى أن يكونوا شركاء في الحل، قائلا: "علينا أن نحمي أرضنا وثرواتنا"، بحسب تعبيره.

"انتفاضة اللبنانيين تمثّلني"

وأوضح الرئيس المكلف أنه مستقل، حيث قال: "انتفاضة اللبنانيين تمثّلني".

إلى ذلك ختم دياب حديثه مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على وقف الانهيار واستعادة الثقة.

69 صوتاً لدياب

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان كلّف الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.

وعلى الرغم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أسقط ورقة بيضاء دون أن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة، وصلت حصيلة الاستشارات النيابية إلى 69 صوتاً لصالح حسان دياب، و13 صوتاً لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، فيما فضل 42 نائبا عدم تسمية أحد.