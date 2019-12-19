لبنان.. العفو الدولية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن القمع

دعت منظمة العفو الدولية السلطات في لبنان لإجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في حملة القمع العنيفة التي اندلعت يوم السبت الماضي ضد المحتجين السلميين إلى حد كبير.

واعتبرت المنظمة الدولية أن أحداث السبت الماضي تعد الأشد عنفاً منذ اندلاع المظاهرات المعارضة للحكومة في شتى أنحاء البلاد منذ شهرين.

وشددت على ضرورة أن يخضع أي شخص يتبين أنه مسؤول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني للمساءلة من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية حسب الاقتضاء.

موضوع يهمك أفادت مصادر "العربية"، ليل الخميس، بأن الجيش الليبي قصف 20 موقعاً لميليشيات الوفاق في مصراتة.وكانت مقاتلات سلاح الجو... الجيش الليبي يقصف 20 موقعاً للوفاق في مصراتة المغرب العربي

وقالت العفو الدولية إن شرطة البرلمان سحلت عددا من المحتجين وقامت بضربهم ووجهت إليهم السباب والتهديدات.

وشهدت بيروت السبت الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين.

وقام بعض مناصري حزب الله وحركة أمل بإحراق خيم المتظاهرين في ساحة الشهداء في وسط بيروت.

ولا يزال الحراك اللبناني أمام تحد كبير لتغيير السلطة التي ندد الشعب بفسادها، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية تهدد بانهيار كلي.