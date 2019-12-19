3 قتلى بإطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن الوطني بموسكو

ذكرت صحيفة إزفيستيا اليومية الروسية نقلاً عن مصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بوسط العاصمة موسكو مساء اليوم الخميس قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي).

وضمن القتلى عنصر من الأمن الفدرالي الروسي بإطلاق نار وسط العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما نقلته هيئة الأمن الفدرالي في بيان لها.

وأكدت وزارة الصحة الروسية إصابة موظفين اثنين من هيئة الأمن الفدرالي الروسي بجروح بليغة جراء الحادثة، فيما قالت صحيفة "إيزفيستيا" إن 3 أشخاص قتلوا جراء إطلاق النار.

وفرضت الشرطة الروسية طوقا واسعا في محيط الموقع الذي شهد إطلاق نار.

وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية، فيما ذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب شارع "كوزنيتسكي موست".

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

وإثر الحادثة، فتحت السلطات الروسية تحقيقا حول الشروع في قتل موظفين مكلفين بإنفاذ القانون، فيما وصفت هيئة الأمن الفدرالي الروسي الحادثة لاحقا بـ"العمل الإرهابي".

وأضافت الهيئة أن الحادثة نفذها مهاجم واحد جرى تحييده، كما أنه لم يتمكن من دخول مبنى الهيئة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت شاهدة لرويترز إنها سمعت دوي أعيرة نارية في ذات المنطقة وظهر في لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأشخاص يرتدون زي الشرطة وهم يحملون بنادق ويركضون في شارع قريب.