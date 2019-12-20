الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لحماس في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن طائرات عسكرية قصفت أهدافاً تابعة لحماس منها مجمع عسكري في قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي إن الضربات جاءت رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة.

وأفاد مراسل "العربية" أنه تم استهداف موقع "عين جالوت" بـأربعة صواريخ من طيران الاستطلاع الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وتم أيضاً استهداف موقع "عسقلان" بـصاروخين من طيران الاستطلاع شمال قطاع غزة. وتم استهداف أرض زراعية بصاروخين، في رفح، جنوب القطاع.

وأكد أنه وقعت أضرار بدون أن يبلغ عن إصابات.