بيروت.. اشتباكات بين الجيش ومحتجين على تكليف دياب

استخدم الجيش اللبناني، ليل الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات من أنصار رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، يحتجون على تكليف رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، المدعوم من حزب الله.

ووقعت الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين في كورنيش المزرعة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن عند كورنيش المزرعة في #بيروت pic.twitter.com/GMul2t864l — العربية (@AlArabiya) December 20, 2019

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، دياب، برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل، الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.

في أول ردة فعل سريعة من الحراك الشعبي على تكليف دياب، خرج المتظاهرون، الخميس، إلى ساحة الشهداء يهتفون ضد القرار منددين به.

يذكر أن المتظاهرين كانوا قطعوا طرقات في العاصمة اللبنانية، الخميس، بعد الإعلان عن تكليف دياب، وكذلك في طربلس وصيدا.

كما أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام وصول محتجين على دراجات نارية أمام منزل دياب، وهم يرددون شعارات رافضة لتكليفه، ومؤيدة للحريري.