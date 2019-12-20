زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب أفغانستان وباكستان وكشمير

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة أفغانستان وباكستان بعد ظهر الجمعة، كما أعلن المرصد الأميركي لرصد الزلازل ما دفع بالسكان للنزول إلى الشوارع في إسلام آباد وكابول.

وحدد مركز الزلزال على بعد 51 كلم جنوب غربي جورم شمال أفغانستان، وبعمق أكثر من 200 كلم، كما أضاف المرصد.

وفي العاصمتين، هرع السكان إلى الشوارع حين شعروا بالزلزال لكن لم يسجل وقوع أضرار.

وشعر السكان حتى في نيودلهي بالزلزال، كما أفاد شهود فيما خرج بعض سكان لاهور مذعورين إلى الشوارع ونزلوا من سياراتهم. وحدد مركز الزلزال في منطقة جبلية نائية في ولاية بادخشان في شمال شرق أفغانستان. وقدر المرصد وقوع خسائر اقتصادية محدودة من الزلزال لكن "ليس ضحايا او اضرار".

وقال مسؤولون في كابول إنهم يقيمون الأضرار التي لحقت بالمناطق المحيطة بمركز الزلزال الذي يقع في منطقة قليلة الكثافة السكانية.



وقدّر وسيم أحمد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إسلام اباد قوة الزلزال عند 6.4 درجة.







