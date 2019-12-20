تركيا تعتقل رئيس بلدية لصلته بمقاتلين أكراد

قال مصدر أمني إن السلطات التركية اعتقلت اليوم الجمعة رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد للاشتباه في صلته بمقاتلين أكراد في إطار حملة تستهدف رؤساء البلديات المنتمين للحزب منذ الانتخابات التي أجريت هذا العام.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور مما أدى لمقاضاة الآلاف من أعضائه وبعض قادته. وينفي الحزب مثل هذه الصلة.

وذكر حزب الشعوب الديمقراطي أن أنقرة عينت رؤساء بلديات بالإنابة في 31 بلدية كان يديرها الحزب في مدن ومناطق في جنوب شرق البلاد منذ الانتخابات التي أجريت في مارس/آذار.

وأشار إلى أن 23 من رؤساء البلديات التابعين للحزب مسجونون في الوقت الراهن قيد المحاكمة.

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ويحكم حزب الشعوب الديمقراطي الكثير من المدن في جنوب شرق تركيا ويعين عادة رئيس بلدية ورئيسة بلدية مشاركة على سبيل المساواة بين الجنسين.

وقال المصدر الأمني إن فيليز بولوتكين رئيس بلدية سور في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد اعتقل اليوم الجمعة مضيفا أنه جرى أيضا اعتقال اثنين من أعضاء مجلس البلدية.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الشرطة داهمت منزل بولوتكين في وقت مبكر اليوم الجمعة. وأظهرت صور الحواجز المقامة حول مبنى بلدية سور.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن تحقيقات أجريت بشأن بولوتكين في اتهامات بالترويج للإرهاب وإهانة الشعب التركي والبرلمان والحكومة.

وأضافت أنه حضر جنازات مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وشارك في مؤتمر صحفي يتعلق بزعيم الحزب عبد الله أوجلان المسجون منذ 1999.