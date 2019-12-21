أفغانستان تعتقل 700 من مقاتلي داعش وأسرهم

أعلنت الحكومة الأفغانية، السبت، أنها حاصرت واعتقلت ما يصل إلى 700 من مقاتلي داعش وعائلاتهم في شرق البلاد على مدار الأشهر الستة الماضية.

وقالت مديرية الأمن (الاستخبارات) الأفغانية إن من بين المحتجزين ما لا يقل عن 75 امرأة و159 طفلاً، معظمهم من الأجانب.

ومعظم المعتقلين في هذه الحملات هم من باكستان ودول آسيا الوسطى، بحسب مسؤول بمديرية الأمن طلب التكتم على هويته.

وأضاف المسؤول الأفغاني أن من بين المسلحين المعتقلين 277 أجنبياً.

وفي تغريدة على "تويتر" كتب مبعوث واشنطن للسلام، زلماي خليل زاد، في وقت سابق من الشهر، إن داعش في شرق أفغانستان أصابه الضعف جراء العمليات التي تشنها القوات الأميركية والأفغانية، وطالبان أيضا.

موضوع يهمك أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل قيادي عسكري حوثي كبير في معارك بجبهة "باقم" بمحافظة "صعدة" شمال البلاد.وقالت وكالة... صعدة.. مقتل قيادي عسكري حوثي وتحرير مواقع جديدة اليمن

والأسبوع الماضي ذكر السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ربما يعلن عن سحب للقوات الأميركية من أفغانستان قبل نهاية العام، وسيبدأ فعلياً بداية العام المقبل.

وقال غراهام، متحدثاً من كابول، إن ترمب قد يقلص عدد الجنود من 12000 حالياً إلى 8600.