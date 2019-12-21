عراقي له صلة بـ"داعش" يعترف بتخريب طائرة أميركية

اعترف ميكانيكي يعمل في الخطوط الجوية الأميركية، وله علاقات محتملة مع "داعش"، بتهمة تخريب طائرة على متنها 150 شخصاً في يوليو الماضي.

ووفق ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عبد المجيد معروف أحمد العاني (60 عاماً)، أميركي من أصول عراقية، وهو ميكانيكي مخضرم يعمل في شركة الخطوط الجوية الأميركية منذ 30 عاماً، اعترف بذنبه أمام محكمة اتحادية في ميامي بفلوريدا، بتهمة محاولة تخريب طائرة من طراز "بوينغ 737" كانت في طريقها من ميامي إلى ناساو، عاصمة البهاماس.

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وفي تفاصيل القضية، فقد شوهد العاني عبر كاميرات المراقبة، يوم 4 يوليو الماضي، يلصق مادة "الستايروفوم" على مقدمة بدن الطائرة من الخارج، ما أدى إلى تعطل آلية متخصصة في مراقبة بعض الأرقام، مثل سرعة الطيران والارتفاع ودرجة اهتزاز الطائرة.

ويواجه العاني عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة، خلال محاكمته التي ستجري في مارس المقبل، في وقت قال المحققون إن العاني كانت لديه مقاطع فيديو لتنظيم "داعش" على هاتفه تظهر جرائم قتل جماعية، وإنه لم يكشف لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال التحقيق أنه سافر إلى العراق في مارس الماضي.

ويقول ممثلو الادعاء إن لديه شقيقًا في العراق قد يكون متورطاً مع جماعة داعش وإنه أدلى بتصريحات تمنى فيها أن يستخدم الله "القوى الإلهية" لإلحاق الأذى بغير المسلمين.

سبب تحطم طائرة

تُظهر وثائق المحكمة أن التخريب ينطوي على لصق الستايروفوم داخل أنف طائرة بوينج 737، مما أدى إلى تعطيل استخدام الطيارين المكونين لمراقبة أشياء مثل السرعة الجوية والارتفاع ونبرة الطائرة. وتقول السلطات إنه إذا كانت الرحلة قد أقلعت كما هو مخطط له في 17 يوليو في ناسو، جزر البهاما، فإن التخريب قد يكون سبب تحطم طائرة.

وتم التقاط العديد من تصرفات العاني في ذلك اليوم على شريط فيديو للمراقبة وتم التعرف عليه من قبل زملائه العمال.

وقالت أميركان إيرلاينز في بيان "سلوك (العاني) لا يمثل العمل الذي يؤديه كل يوم 15000 من المتخصصين في سلامة العمليات الفنية لدينا". "السلامة هي أساس كل ما نقوم به، ونحن نعلم أن فريق الصيانة لدينا يأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد كل يوم".

وقال محامي العاني، جوناثان ميلتز، إنه عاش "حياة تحترم القانون" قبل هذا الحادث وإنه لم يكن ينوي إطلاقًا إيذاء الطائرة أو الأشخاص الذين كانوا على متنها.