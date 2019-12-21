"التعاون الإسلامي" تدين قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري بالقدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم السبت قرار البرازيل افتتاح مكتب تجاري لها في مدينة القدس.

وذكر بيان المنظمة على موقعها الرسمي أن المنظمة تعرب عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما دعت المنظمة حكومة البرازيل إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكل انحيازا "للاحتلال" الإسرائيلي ودعما لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس "المحتلة".

وطالب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين البرازيل باحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين.