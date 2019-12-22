أردوغان يوجه بوصلته نحو اليونان.. ملوحاً باللاجئين

مرة جديدة يستعمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورقة المهاجرين واللاجئين السوريين في وجه أوروبا، إلا أنه هذه المرة وجه بوصلته نحو اليونان التي تشهد علاقة بلاده معها توتراً ملحوظاً على خلفية الحدود والحقوق البحرية، لا سيما بعد توقيع أنقرة اتفاقاً بحرياً مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وفي التفاصيل، قال أردوغان، مساء الأحد، إن بلاده لا يمكنها استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا محذراً الدول الأوروبية، لاسيما اليونان بأنها ستشعر بأثر تلك الموجة إذا لم يتوقف العنف في شمال غربي سوريا.

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وتستضيف تركيا حاليا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد للاجئين بالعالم، وتخشى وصول موجة جديدة إليها من منطقة إدلب (آخر منطقة كبرى خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة السورية)، التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري، خاصة بعد تكثيف قوات النظام السوري قصفها في الفترة الأخيرة.

وقال أردوغان خلال حفل في إسطنبول إن نحو 80 ألفاً بدأوا في التحرك من إدلب باتجاه تركيا.

"العبء ستشعر به اليونان"

كما أضاف "هذا العدد سيزداد وفي هذه الحالة لن تتحمل تركيا عبء المهاجرين". وتابع قائلا "الأثر السيئ للضغط الذي سنتعرض له ستشعر به كل الأمم الأوروبية وخصوصاً اليونان"، مضيفاً أنه في هذه الحالة لن يكون هناك مفر من تكرار أزمة المهاجرين التي وقعت عام 2015.

إلى ذلك، قال إن بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف القصف الروسي لإدلب، مشيراً إلى أن وفداً تركياً سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين، لبحث الوضع في سوريا.

وكان الرئيس التركي قد هدد في وقت سابق "بفتح الأبواب" أمام المهاجرين إلى أوروبا إذا لم تحصل تركيا على مزيد من الدعم فيما يتعلق باستضافة اللاجئين.

"غير كاف"

يذكر أن تركيا تسعى للحصول على دعم دولي لخطط توطين مليون سوري في جزء من شمال شرقي سوريا نجحت قواتها وقوات متحالفة معها من المعارضة السورية في انتزاع السيطرة عليه من قبضة وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عملية جرت في أكتوبر/ تشرين الأول.

إلا أن تلك الخطط التركية واجهت انتقادات أوروبية، واتهامات بإجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة التي نزح منها آلاف السوريين الأكراد.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في ختام مؤتمر عن اللاجئين في جنيف يوم الأربعاء الماضي أن الدول تعهدت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، لدعم اللاجئين ونحو 50 ألف مكان لإعادة التوطين، لكن أردوغان اعتبر المبلغ غير كافٍ.