شرطة برلين تخلي سوقاً للميلاد إثر إنذار خاطئ

أعلنت شرطة برلين، السبت، أنها أخلت سوق بريتشيبلاتز للميلاد الذي كان شهد قبل 3 سنوات اعتداء دامياً، وذلك بسبب وجود "غرض مشبوه محتمل"، وتبين لاحقاً أن الإخلاء جاءت نتيجة إنذار خاطئ.

وغادر جميع رواد السوق المكان "بهدوء" بحسب تغريدة للشرطة أوضحت أيضاً أن قوات الأمن بدأت بتفتيش السوق.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى اعتقال سوريين اثنين للاشتباه في تخطيطهما لعمل إرهابي في برلين.

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كما أغلقت قوات الأمن محطات المترو المحيطة بالسوق.

وأسفر الاعتداء على السوق قبل 3 أعوام عن سقوط 12 قتيلاً والعديد من الجرحى.